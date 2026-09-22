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Медицина

В Рязани ребенок получил химический ожог глаза от клея

Анастасия Мериакри
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Специалистам офтальмологической службы Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко удалось помочь юному пациенту, ставшему жертвой бытовой травмы. Ребенок получил химический ожог тканей вокруг правого глаза и кожи лица из-за попадания клея.

По словам медиков, при поступлении маленького пациента состояние оценивалось как серьезное. Из-за выраженного отека веки были практически полностью сомкнуты, что значительно затрудняло первичный визуальный осмотр. Тем не менее, врачи оперативно провели диагностику, выявив повреждение конъюнктивы и химический ожог окружающих тканей, и незамедлительно приступили к необходимым лечебным мероприятиям.

Медики подчеркивают: в подобных ситуациях критически важны скорость обращения за помощью и профессионализм специалистов, что и позволило избежать тяжелых последствий.

К счастью, благодаря своевременному вмешательству врачей, угроза для зрения ребенка полностью исключена. После курса лечения юный пациент был выписан домой и продолжает восстанавливаться под наблюдением родителей.

Этот случай стал важным напоминанием для всех взрослых. Врачи ОКБ имени Семашко настоятельно рекомендуют: при попадании любого химического вещества (включая бытовой клей) в глаз нельзя терять время. Необходимо немедленно и обильно промыть глаз чистой водой, после чего как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение для профессионального осмотра.

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