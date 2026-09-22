В Рязани ребенок получил химический ожог глаза от клея

Специалистам офтальмологической службы Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко удалось помочь юному пациенту, ставшему жертвой бытовой травмы. Ребенок получил химический ожог тканей вокруг правого глаза и кожи лица из-за попадания клея.

По словам медиков, при поступлении маленького пациента состояние оценивалось как серьезное. Из-за выраженного отека веки были практически полностью сомкнуты, что значительно затрудняло первичный визуальный осмотр. Тем не менее, врачи оперативно провели диагностику, выявив повреждение конъюнктивы и химический ожог окружающих тканей, и незамедлительно приступили к необходимым лечебным мероприятиям.

Медики подчеркивают: в подобных ситуациях критически важны скорость обращения за помощью и профессионализм специалистов, что и позволило избежать тяжелых последствий.

К счастью, благодаря своевременному вмешательству врачей, угроза для зрения ребенка полностью исключена. После курса лечения юный пациент был выписан домой и продолжает восстанавливаться под наблюдением родителей.

Этот случай стал важным напоминанием для всех взрослых. Врачи ОКБ имени Семашко настоятельно рекомендуют: при попадании любого химического вещества (включая бытовой клей) в глаз нельзя терять время. Необходимо немедленно и обильно промыть глаз чистой водой, после чего как можно скорее доставить пострадавшего в медицинское учреждение для профессионального осмотра.