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Политика

Зеленскому «обрезают крылья»: эксперт раскрыл цели мощнейшего удара по Киеву и области

Алексей Самохин
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Российские военные ночью нанесли удары по объектам в Киевской и Одесской областях, сообщили в Минобороны России. Военное ведомство заявило о поражении логистического центра, газораспределительной станции, портовой инфраструктуры и сухогрузов с грузами для ВСУ.

В Киевской области под удар, по данным Минобороны РФ, попал логистический центр BDU Logistic в населенном пункте Счастливое. В его складских помещениях хранилась и распределялась продукция военного назначения.

Еще одной целью стала газораспределительная станция в Боярке. По информации Минобороны России, она обеспечивает подачу газа предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии aif.ru заявил, что одной из целей мог быть военный авиационный объект в Василькове Киевской области.

«Васильков — это авиационное училище, которое было при Советском Союзе, сегодня это авиационная база ВСУ с возможностью хранения и аэродромного базирования L-16 и боеприпасов к ним. Разрушение этого объекта снижает воздушную компоненту противника, поэтому, не исключено, что удар наносился по нему», — сказал Матвийчук.

Эксперт считает, что удары могли затронуть и предприятия, связанные с производством беспилотников. По его словам, речь идет о промышленных центрах, где выпускаются различные типы БПЛА, в том числе дальнобойные.

Официальное сообщение Минобороны России при этом не называет авиационную базу в Василькове и центры производства беспилотников среди пораженных объектов. Ведомство сообщает о логистическом центре и газораспределительной станции в Киевской области.

В Одесской области, по данным российского военного ведомства, удар пришелся по сухогрузу в порту Одессы и объектам портовой инфраструктуры в Измаиле. Еще один сухогруз, который перевозил грузы для обеспечения ВСУ, был поражен в море на подходе к Одессе.

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