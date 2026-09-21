Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Суперсезон проекта «Звёзды в …» стартует на ТНТ 4 октября

Алексей Самохин
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4 октября в 18:00 на ТНТ стартует Суперсезон проекта «Звёзды в …» (16+). Того самого, после которого Натан оказался в центре громкого скандала, где Алёна Блин побрилась налысо, Даниил Вахрушев обидел Дану Борисову, а Анна Цуканова-Котт потратила на подарок себе любимой целый миллион рублей. В суперсезоне все они ещё раз соберутся вместе, чтобы показать, кто умеет выживать лучше всех. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

Съёмки суперсезона прошли в солнечной Доминикане: среди белоснежных пляжей, тёплого голубого океана и утопающего в зелени побережья. Но всё это — картинка для туристов. Участников «Звёзд в джунглях» ждут изнуряющая жара, постоянный голод и бесконечные интриги, которые они сами же и будут устраивать. 

Первыми в джунгли ворвутся «африканцы» Женя Искандарова, Анатолий Цой, Оскар Кучера, Владимир Сычёв, Карина Нигай и “обитатели” лагеря в джунглях Анна Цуканова-Котт, Алёна Блин, Алана Мамаева, Даниил Вахрушев и Вадим Дубровин. 

Правила остаются прежними: участники живут в лагере, где есть всё, кроме еды и кухонной утвари. Купить их можно за монеты, заработанные на испытаниях. На кону — призовой фонд, который может достигнуть 30 миллионов рублей. Но только в том случае, если участники сумеют заработать эти деньги и не потратят их в местном магазине на бытовые нужды и еду — самый ценный трофей проекта.

Ведущими суперсезона вновь станут Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Михаил Галустян, ведущий проекта: «Я более чем уверен: многие возвращаются во второй или третий раз, потому что у них остался незакрытый гештальт и им есть что сказать. Суперсезон как раз и создан для того, чтобы зрители смогли по-новому посмотреть на тех или иных участников. Одно могу сказать точно: все они уже опытные, поэтому никто не бросается с места в карьер. Аккуратничают, приглядываются, не спешат сразу раскрывать свои козыри. В этом сезоне столкнулись африканские хищники и карибские акулы». 

Ольга Бузова, ведущая проекта: «Знаете, чем этот суперсезон отличается от предыдущих? Участники уже с опытом. Здесь нет ни одного человека, который приехал просто посмотреть, что будет. Все прекрасно знали, куда идут, и абсолютно каждый пришёл за победой. Это чувствуется с первой секунды. Нам с Мишей нравится видеть их энергию, желание и настрой: они действительно борются за статус самой крутой звезды. Участникам всё время кажется, что они уже всё знают, но на самом деле они никогда не знают, что их ждёт. Каждый раз мы удивляем их масштабом испытаний, соревнованиями за иммунитет и новыми поворотами. Суперсезон не станет исключением». 

Лика Бланк, продюсер проекта: «Это будет по-настоящему особенный сезон — суперсезон всей франшизы «Звёзды в..». Именно здесь начинались истории многих участников, которые сегодня стали главными звёздами реалити и которых зрители привыкли видеть в самых разных проектах. Теперь они возвращаются туда, где для них всё начиналось, чтобы вновь встретиться в кадре, проверить себя на прочность и побороться за главное звание -суперпобедителя. 

Зрителей ждёт встреча героев, за которыми они следят уже много лет, неожиданные повороты и возможность увидеть знакомых участников с совершенно новой стороны. Ведь даже тех, о ком, казалось бы, мы знаем всё, ещё есть чем удивить».

Фото: ТНТ

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