Фото: Первый канал
Новости кино и ТВ

«Голос.Дети» стартует на Первом канале 25 сентября. Есть участник из Рязани

Алексей Самохин
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В пятницу, 25 сентября на Первом канале стартует 13-й сезон вокального шоу «Голос.Дети» (0+). В числе участников нового сезона окажутся юные исполнители из Рязани, а наставниками проекта станут Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина и дуэт Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьева.

Премьера состоится в пятницу в 21:45. Первый выпуск откроет традиционный этап проекта, «слепые прослушивания». Наставники займут красные кресла спиной к сцене и будут выбирать участников только по их голосу.

В новом сезоне география «Голоса.Дети» охватит десятки городов России и зарубежья. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Минск, Брест, Сухуми и Луганск.

Рязань в списке городов, представленных в 13-м сезоне проекта, тоже есть. Пока организаторы не раскрывают подробности о юном участнике или участниках из региона, которые появятся в эфире.

Особенностью нового сезона станет состав наставников. Полина Гагарина вновь займет место в красном кресле. Вместе с ней оценивать выступления юных вокалистов будут Ваня Дмитриенко и дуэт Аиды Гарифуллиной и Алексея Воробьева.

Во время «слепых прослушиваний» наставники не видят исполнителей и ориентируются только на их вокальные данные. Если выступление понравится сразу нескольким членам жюри, юному артисту предстоит выбрать команду одного из наставников.

Фото в материале: Первый канал

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