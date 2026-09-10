Телеканал НТВ раскрыл состав жюри и новые правила третьего сезона шоу «ВИА Суперстар!»

Уже 26 сентября в эфире телеканала НТВ стартует долгожданная премьера третьего сезона оригинального музыкального проекта «ВИА Суперстар!» (16+). В этом году за звание лучших будут бороться 10 легендарных коллективов, чьи хиты гремели в 80-е, 90-е и нулевые. Организаторы подготовили для зрителей и участников немало сюрпризов, включая неожиданный иностранный гость и новую систему оценок.

Оценивать выступления артистов в новом сезоне будет обновленная четверка: телеведущая Лера Кудрявцева, бескомпромиссный музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России Ирина Понаровская.

Сами судьи признаются, что идут на проект без предвзятости. Сергей Соседов отметил, что будет оценивать каждое выступление «с чистого листа», а Ирина Понаровская и Лера Кудрявцева подчеркнули, что готовы высоко оценить смелые творческие эксперименты, даже если они не совсем совпадают с их личными музыкальными вкусами.

В кастинге принимает участие немецкая группа «Чингисхан» (Dschinghis Khan). Сами музыканты признаются, что готовы к строгой оценке, но надеются вдохновить жюри и поделиться с российской публикой личными историями. Компанию им составят отечественные хитмейкеры: «Белый орёл», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика» и ВИА «Весёлые ребята».

Участники не боятся жесткой критики, ведь многие из них связаны с членами жюри давней историей. Например, группа «Полиция Нравов» ездила в туры с Ириной Понаровской еще в 90-х, а участники «Самоцветов» шутят, что знают судей и их родственников уже много лет, называя себя «своеобразными динозаврами». Солистка группы «Город 312» Диана и вовсе случайно столкнулась с Сергеем Соседовым на площадке, вспомнив их давнее пересечение на одном из мюзиклов.

Ведущими проекта традиционно останутся Вадим Такменёв и Наташа Королёва. А вот правила голосования претерпели важные изменения. Базовая система осталась прежней: «огонь» от жюри — 2 балла, «фейерверк» — 1 балл, «пшик» — 0 баллов.

Однако теперь у каждого судьи появилась уникальная кнопка «Суперстар!». Если выступление группы по-настоящему восхитит эксперта, он может нажать на нее и подарить артистам сразу 4 балла. Но есть нюанс: воспользоваться кнопкой каждый судья может лишь один раз за весь сезон. Более того, в рамках одного выпуска нажать ее сможет только тот, кто сделает это первым — дальше кнопка блокируется для остальных коллег.

Традиционно, коллектив, набравший минимум баллов два выпуска подряд, покидает шоу. Но в третьем сезоне у артистов появится шанс на спасение. Жюри сможет сохранить группу, если примет единогласное решение. Если же мнения судей разойдутся, судьбу музыкантов решат зрители в студии: для продолжения борьбы группе нужно будет набрать не менее 70% голосов.

Победителем сезона станет коллектив, который по итогам всех тематических выпусков накопит максимальное количество баллов.