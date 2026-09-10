В Рязани на базе 59 школ открылись 110 профильных 10-х классов

В Рязани стартовал новый этап профильного обучения старшеклассников. В текущем учебном году на базе 59 общеобразовательных учреждений города свои двери открыли 110 профильных классов и групп, предлагающих углубленное изучение различных дисциплин и раннюю профессиональную ориентацию.

Наибольшим спросом традиционно пользуются технические и естественно-научные направления. Распределение классов выглядит следующим образом:

Технологический профиль: 31 класс/группа. Среди них выделяются уникальные проекты: инженерный класс в школе № 39 и профильный класс «Роснефть» в школе № 43.

31 класс/группа. Среди них выделяются уникальные проекты: инженерный класс в школе № 39 и профильный класс «Роснефть» в школе № 43. Гуманитарный профиль: 16 классов/групп.

16 классов/групп. Естественно-научный профиль: 14 классов/групп, включая 3 специализированных медицинских класса, открытых на базе школ № 17, 63 и 67.

14 классов/групп, включая 3 специализированных медицинских класса, открытых на базе школ № 17, 63 и 67. Социально-экономический профиль: 7 классов/групп.

7 классов/групп. Агротехнологический профиль: 1 группа, организованная в школе № 56.

Отдельное внимание в городе уделяется патриотическому воспитанию и подготовке кадров для социальной сферы. В Рязани открыты 3 кадетских класса с ведомственной принадлежностью:

Кадетский класс Следственного комитета РФ (школа № 7);

Класс «Спасатели» по линии МЧС России (школа № 47);

Кадетский класс Воздушно-десантных войск (школа № 58).

Для будущих педагогов и психологов созданы 12 психолого-педагогических групп. Они функционируют в школах № 1, 8, 9/31, 34, 35, 44, 46/20, 57, 60/61, 63 и 76, что позволит целенаправленно готовить кадры для социальных учреждений региона.

В департаменте образования напоминают, что попасть в профильные классы еще не поздно. До конца сентября в ряде школ города продолжается дополнительный набор учащихся.