Интересные артефакты обнаружили при поиске семьи Усольцевых в Красноярском крае

В зоне исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обнаружили «интересные артефакты». Об этом рассказал глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в беседе с ТАСС. При этом он подчеркнул, что на данном этапе следственных действий их связь с пропавшими установить невозможно.

«В некоторых местах найдены артефакты, действительно интересные, и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день. Не могу подробнее рассказать, потому что там следствие еще идет», — пояснил координатор поискового отряда.

Григорий Сергеев также отметил, что, несмотря на колоссальный объем уже проделанной работы, поиски не прекращаются полностью. Однако их интенсивность изменилась: ежедневные выходы в тайгу прекращены.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с маленькой дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинское Белогорье. Первые масштабные поисковые мероприятия объединили более 1,5 тысячи человек со всей России. В них участвовали профессиональные спасатели, альпинисты, кинологи, следователи, спелеологи и даже парапланеристы. Несмотря на все усилия, в течение года никаких достоверных следов семьи обнаружить не удавалось.

Изначально следствием рассматривалось несколько версий трагедии, включая нападение диких животных, в частности медведей. Однако на текущий момент основной рабочей версией остается несчастный случай в сложных условиях горной тайги.