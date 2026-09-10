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Новости России

В Борисоглебске при падении обломков БПЛА на жилой дом погибла женщина

Анастасия Мериакри
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Минувшей ночью Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков одного из дронов на частный дом в Борисоглебске погибла местная жительница, еще два человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По словам главы региона, в результате падения БПЛА на частный дом возник пожар. В огне погибла женщина 1983 года рождения. Еще два человека пострадали, им была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь на месте происшествия.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей при очередной террористической атаке украинского режима. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Им будет оказана вся необходимая помощь», — написал Александр Гусев.

Всего дежурными силами противовоздушной обороны в небе над Воронежской областью было обнаружено и уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов. Атака охватила шесть районов и один городской округ региона.

В городском округе Борисоглебск последствия удара оказались наиболее серьезными. Полностью уничтожен жилой дом. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: повреждено остекление здания техникума, разбита входная дверь во Дворце культуры, повреждены две линии электропередач и опора ЛЭП в промзоне, пострадали автобус и легковой автомобиль.

В другом районе области также зафиксированы разрушения: повреждено остекление одного многоквартирного и одного частного дома, посечена кровля гаража, пострадали шесть автомобилей.

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