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Новости России

Появились новые данные о цели маршрута семьи Усольцевых

Никита Рязанцев
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Семья Усольцевых, пропавшая почти год назад в Красноярском крае, могла направляться к загадочному «камню желаний» у подножия скалы Мальвинка в тайге, пишет «КП».

По данным издания, Ирина проявляла интерес к подобным «местам силы» и стремилась увидеть одно из них. На своем пути туристы обращалась к местным жителям за информацией о том, как добраться до Мальвинки и другой скалы — Буратинки.

«При этом Усольцевы вышли на маршрут в районе обеда и планировали вернуться на базу вечером. О штормовом предупреждении семье также было известно», — говорится в публикации

Также выяснилось, что на маршруте может быть несколько «камней желаний». Туристы, посещающие Кутурчинское белогорье, описывают эту достопримечательность по-разному, что создает впечатление о двух или трех камнях. Остается неясным, какое именно «место силы» искали Усольцевы.

Бизнесмен Сергей, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

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