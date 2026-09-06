СМИ раскрыли предполагаемый план Трампа по Украине

«Главком» раскрыл предполагаемые условия нового мирного плана по Украине, который представители администрации президента США Дональда Трампа могли представить Москве и Киеву. Документ, по данным украинских СМИ, предусматривает прекращение огня, территориальные уступки и отвод ВСУ с отдельных районов.

При этом официального текста плана пока нет. Ни Москва, ни Киев, ни представители администрации Трампа публично не подтвердили изложенные украинскими СМИ условия.

Согласно опубликованной информации, Киеву могут предложить вывести войска из Донбасса и части Запорожской области. На этих территориях допускается размещение контингента ООН.

План может включать проведение референдума и выборов на Украине, а также внесение изменений в Конституцию страны. Киев, как утверждается, должен отказаться от попыток вернуть территории военным путем после их перехода под контроль России.

Отдельный пункт касается внешнеполитического курса Украины. Стране могут предложить закрепить внеблоковый статус и отказаться от вступления в НАТО и другие военные альянсы.

В предполагаемом документе, по данным киевских СМИ, речь идет и об ограничении численности украинской армии. Кроме того, стороны должны договориться по языковому вопросу.

Полноценный мирный договор, как предлагается, подпишут представители уже новой киевской власти. После этого соглашение могут закрепить через специальную процедуру в ООН.