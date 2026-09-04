Депутат Госдумы рассказал, кто мог атаковать здание СБУ в центре Киева

В Государственной Думе прокомментировали информацию об атаке беспилотного летательного аппарата на здание Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева. Член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием aif.ru выдвинул две основные версии произошедшего: от показательного возмездия со стороны российских специалистов до обострения внутреннего конфликта между украинскими спецслужбами.

По имеющимся данным, удар был нанесен с высокой точностью по той части здания, где расположен кабинет исполняющего обязанности главы ведомства. В сети также появилась информация, что для атаки мог быть использован модернизированный БПЛА типа «Герань-4».

Андрей Колесник не исключил, что операцию могли провести российские дроноводы, назвав это закономерной реакцией на действия украинской стороны.

«Конечно, нельзя исключать, что сработали наши ребята. Если так, то это был показательный удар возмездия после тех террористических актов, которые СБУ совершала на территории России. Расплата», — заявил парламентарий.

Депутат также допустил альтернативный сценарий, согласно которому за атакой может стоять Главное управление разведки (ГУР) Украины. Колесник напомнил о давнем и жестком противостоянии двух ведомств, которое недавно вылилось в открытый конфликт.

«Кстати, несколько дней назад была перестрелка, и вполне возможно, что ГУР могло прислать предупреждение после убийства одного из своих сотрудников», — отметил он.

По словам депутата, одной из причин вражды могла стать борьба за контроль над мошенническими колл-центрами, которые приносят спецслужбам огромные незаконные доходы.

Комментируя общую ситуацию, Андрей Колесник подчеркнул, что у СБУ «колоссальное количество врагов», в том числе внутри страны и среди формально дружественных Украине государств, из-за масштабной коррупции и криминальной деятельности.

«Сейчас в этом ведомстве служить опасно, потому что со всех сторон может прилететь за то, что они творят», — резюмировал он.

Что касается возможности повторения подобных точечных ударов в будущем, депутат отметил, что это зависит исключительно от военной целесообразности, которую определяет руководство специальных служб и командование ВС РФ. При этом он иронично добавил, что некоторых украинских чиновников можно «не трогать», так как они приносят своей стране больше вреда, чем пользы.