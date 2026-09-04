Самым маленьким новорожденным августа в Рязани стала девочка весом 475 граммов

Рязанский перинатальный центр опубликовал статистику рождаемости за август 2026 года. За прошедший месяц медики помогли появиться на свет 450 новым жителям региона.

Согласно данным центра, в августе мальчики рождались чаще девочек: на свет появились 237 мальчиков и 213 девочек. Особую радость медикам принесли три случая рождения двойни: три женщины одновременно стали мамами двух малышей.

Август также запомнился впечатляющим разбросом в весе новорожденных. Самой крошечной пациенткой месяца стала девочка, вес которой при рождении составил всего 475 граммов. Настоящим богатырем и рекордсменом августа стал младенец с весом 4800 граммов.

За первые восемь месяцев текущего года в стенах Перинатального центра родились уже 3528 детей. Гендерный перевес в пользу мальчиков сохраняется и в годовом разрезе: за этот период на свет появились 1805 мальчиков и 1723 девочки.