В Рязанской области строят 8,5 км новых дорог к сельхозпредприятиям

В 2026 году в Рязанской области активно ведется строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих транспортную доступность ключевых сельскохозяйственных объектов. Работы общей протяженностью 8,5 километра реализуются в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Дорожные проекты охватывают сразу пять муниципалитетов региона: Александро-Невский, Захаровский, Рязанский, Сапожковский и Сасовский округа. Обновление транспортной инфраструктуры позволит оптимизировать логистику аграриев и улучшить связь между населенными пунктами и производственными площадками.

Ярким примером эффективности программы стал проект в деревне Пупкино Захаровского округа. Здесь практически завершено строительство 920-метрового участка автодороги, который пришел на смену старой грунтовке, соединяющей населенный пункт с местным сельскохозяйственным предприятием.

В ходе реализации проекта подрядчики выполнили полный комплекс работ: уложили современное асфальтобетонное покрытие, смонтировали новые водопропускные трубы для безопасного водоотвода, провели сложную инженерную работу по переустройству газопровода.

В Министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области подчеркивают, что строительство дорог — это лишь часть масштабной государственной инициативы. В рамках той же программы «Комплексное развитие сельских территорий» в регионе параллельно решаются и другие важные задачи: строительство современного жилья для работников агропромышленного комплекса, возведение и капитальная модернизация социальных объектов (школ, ФАПов, домов культуры), обновление инженерных коммуникаций, благоустройство общественных пространств в сельских населенных пунктах.