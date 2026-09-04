В Рязани 60-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе

В Рязани 3 сентября водитель автомобиля «Датсун» сбил 60-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
Авария произошла около 06:05 возле дома №25 на улице Станкозаводской. По предварительной информации, за рулём автомобиля находился 74-летний рязанец.
Рязанка переходила дорогу по нерегулируемому переходу, когда на неё наехала машина. Женщина получила травмы.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП. По факту происшествия проводится проверка.