В Рязани с начала 2026 года к административной ответственности привлекли 1 435 человек за торговлю и оказание услуг в местах, которые для этого не предназначены. Общая сумма назначенных штрафов составила 3 901 400 рублей, сообщила пресс-служба городской администрации.

Нарушения связаны с продажей товаров и оказанием услуг вне площадок, определенных региональными и городскими властями.

За организацию торговли в неположенном месте для граждан предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам грозит от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам, от 30 до 50 тысяч рублей.

Для тех, кто непосредственно занимается незаконной торговлей или оказывает услуги в неустановленном месте, наказание мягче. Гражданам могут вынести предупреждение или назначить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.

Для должностных лиц размер штрафа составляет от 5 до 15 тысяч рублей, для организаций, от 30 до 50 тысяч рублей.

Как сообщили в администрации Рязани, работа по выявлению таких нарушений продолжается.