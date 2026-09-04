В Рязани рецидивист-убийца потратил 15 тысяч с найденной банковской карты

В Рязани полицейские установили мужчину, который расплачивался чужой банковской картой после ее потери владелицей. Ущерб превысил 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

С заявлением в отдел МВД по Железнодорожному району обратилась 37-летняя жительница Новгородской области, временно находившаяся в Рязани. Женщина рассказала, что потеряла карту возле рынка. О пропаже она узнала после сообщений о списании денег. Оперативники уголовного розыска выяснили, кто мог воспользоваться картой.

Им оказался 45-летний рязанец, ранее судимый за убийство, разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина признался, что нашел карту на улице и решил оставить ее себе. После этого он отправился по магазинам. Покупки оплачивал чужой картой, приобретая алкоголь и мясные деликатесы.

Следственный отдел ОМВД России по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, кража с банковского счета.

В полиции напомнили: найденную чужую банковскую карту нельзя использовать для покупок или снятия денег. Ее следует вернуть владельцу либо сообщить о находке в банк или полицию.