В Рязанской области утвердили перечень опасных инвазивных растений. В него вошли борщевик Сосновского и клен ясенелистный, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Перечень закрепило постановление регионального правительства от 1 сентября 2026 года №256.

Инвазивными называют чужеродные растения, которые активно распространяются на новой территории и вытесняют местные виды. Их появление может нарушать экосистемы и наносить экологический, экономический и социальный ущерб.

Для Рязанской области особенно знакома проблема борщевика Сосновского. Растение быстро захватывает заброшенные участки, обочины и территории, где не ведется регулярный уход.

По Земельному кодексу собственники участков и обладатели публичного сервитута обязаны защищать землю от распространения опасных инвазивных растений и уничтожать их.

За невыполнение этих требований предусмотрены штрафы. Для граждан сумма составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 400 до 700 тысяч рублей.

Таким образом, владельцам земельных участков в Рязанской области необходимо следить за появлением борщевика Сосновского и клена ясенелистного и принимать меры по их уничтожению.