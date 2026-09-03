Появилось видео пожара в бывшем училище связи в Рязани

Очевидцы прислали «7 инфо» видео с пожаром в бывшем училище связи в Рязани. Судя по всему, огонь распространился до крыши здания, его видно за километр от места происшествия.
Поздно вечером в четверг, 3 сентября, в Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи на улице Каширина.
Первый пожар в этом строении случился 1 апреля 2022 года. Остальные здания училища отремонтированы и используются, это стоит закрытым.
Официальная информация уточняется.
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