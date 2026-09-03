Квартиру Высоцкого в центре Москвы продают за 170 млн рублей — Mash

Квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве выставили на продажу за 170 млн рублей. Как пишет Mash, жилье площадью около 120 квадратных метров сейчас практически пустует и нуждается в ремонте.

По данным издания, первоначально за квартиру хотели получить 150 млн рублей, но затем цену увеличили еще на 20 млн. Объект продают в закрытом формате, одним из продавцов выступает сын артиста.

Главное преимущество квартиры, судя по описанию, ее расположение и высокие потолки. От прежнего интерьера почти ничего не осталось, сохранился в основном пол, мебели практически нет.

Риелторы при этом обращают внимание на состояние инженерных систем. В доме, которому почти 90 лет, возможны проблемы с отоплением, стояками и вентиляцией. Коммуникации требуют постоянного контроля и могут потребовать дополнительных вложений.

При этом само здание считается исправным. Квартиру решили продать без спешки, поскольку сейчас в ней никто не живет, а родственники артиста хотят избавиться от простаивающей недвижимости.

Именно здесь, по информации Mash, Высоцкий долгое время жил и устраивал знаменитые квартирники. В московской квартире собирались его друзья и коллеги. Теперь будущему владельцу предлагают приобрести не только 120 квадратных метров в центре Москвы, но и объект с историей, связанный с одним из самых известных советских артистов.