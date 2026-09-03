В Рязанской области 67-летнего мужчину с аневризмой аорты эвакуировали вертолетом

Вертолет санитарной авиации 1 сентября доставил из Сараевского района в Рязань 67-летнего мужчину с аневризмой аорты. Пациенту потребовалась срочная операция, которую могут провести специалисты Рязанской областной клинической больницы. Об этом сообщает Федеральный центр медицины катастроф.

Мужчина поступил в Сараевскую районную больницу ночью с острой сосудистой патологией. Медики провели обследование, оказали необходимую помощь и стабилизировали его состояние.

Утром врачи провели консилиум и оценили риски. Выяснилось, что из-за аневризмы аорты пациенту требуется срочное хирургическое вмешательство. Для этого его решили перевести в областную больницу в Рязани, где есть сосудистые хирурги и реанимационное отделение.

Эвакуацию выполнила авиамедицинская бригада Территориального центра медицины катастроф Рязанской области. В состав команды вошли врач-анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра.

Перелет из Сараевского района в Рязань занял около 30 минут. Во время полета специалисты постоянно контролировали давление, частоту сердечных сокращений, уровень сатурации и другие жизненно важные показатели.

Сейчас мужчина находится в Рязанской областной клинической больнице под круглосуточным наблюдением мультидисциплинарной команды врачей. Специалисты оказывают ему необходимую помощь.