В Рязанской области запустят педиатрический мобильный медкомплекс для помощи в отдаленных районах

В 2026 году в Рязанской области начнет работу педиатрический мобильный медицинский комплекс, который будет регулярно выезжать в отдаленные муниципалитеты. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в ходе прямого эфира с жителями региона, состоявшегося 27 августа в социальных сетях.

Поводом для обсуждения стали обращения жителей Скопинского округа, обеспокоенных нехваткой узкопрофильных специалистов. Глава региона заверил, что работа по закрытию кадровых дефицитов ведется системно. Так, уже этой осенью к работе в округе приступит детский невролог, подготовленный в рамках региональной программы целевого обучения.

Кроме того, губернатор дал прямое поручение министерству здравоохранения области сформировать единый список маленьких пациентов из всех округов, нуждающихся в консультации детского кардиолога. На основе этого списка будут организованы регулярные выездные приемы специалиста из Рязани.

«Мы сейчас приобретаем педиатрический мобильный медицинский комплекс. Он уже в этом году начнет выезжать в отдаленные районы. Это будет дополнительная медпомощь для детей во всех наших округах», – подчеркнул Павел Малков.

Отдельное внимание в ходе эфира было уделено жалобам жителей Скопинского округа на длительное ожидание бригад скорой помощи. Губернатор поручил профильному министерству провести тщательный анализ ситуации и проверить, соблюдаются ли нормативные сроки прибытия медиков как на экстренные, так и на неотложные вызовы.

Подводя итог, глава региона отметил, что система здравоохранения области продолжает активно развиваться и модернизироваться. В качестве наглядного примера он привел работу регионального сосудистого центра, открытого в Скопине два года назад.