Изображение сгенерировано нейросетью
Медицина

В Рязанской области запустят педиатрический мобильный медкомплекс для помощи в отдаленных районах

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В 2026 году в Рязанской области начнет работу педиатрический мобильный медицинский комплекс, который будет регулярно выезжать в отдаленные муниципалитеты. Об этом губернатор Павел Малков сообщил в ходе прямого эфира с жителями региона, состоявшегося 27 августа в социальных сетях.

Поводом для обсуждения стали обращения жителей Скопинского округа, обеспокоенных нехваткой узкопрофильных специалистов. Глава региона заверил, что работа по закрытию кадровых дефицитов ведется системно. Так, уже этой осенью к работе в округе приступит детский невролог, подготовленный в рамках региональной программы целевого обучения.

Кроме того, губернатор дал прямое поручение министерству здравоохранения области сформировать единый список маленьких пациентов из всех округов, нуждающихся в консультации детского кардиолога. На основе этого списка будут организованы регулярные выездные приемы специалиста из Рязани.

«Мы сейчас приобретаем педиатрический мобильный медицинский комплекс. Он уже в этом году начнет выезжать в отдаленные районы. Это будет дополнительная медпомощь для детей во всех наших округах», – подчеркнул Павел Малков.

Отдельное внимание в ходе эфира было уделено жалобам жителей Скопинского округа на длительное ожидание бригад скорой помощи. Губернатор поручил профильному министерству провести тщательный анализ ситуации и проверить, соблюдаются ли нормативные сроки прибытия медиков как на экстренные, так и на неотложные вызовы.

Подводя итог, глава региона отметил, что система здравоохранения области продолжает активно развиваться и модернизироваться. В качестве наглядного примера он привел работу регионального сосудистого центра, открытого в Скопине два года назад.

«За это время уже проведено более 1000 операций на сосудах, причем около 500 из них – это экстренные ситуации, когда от своевременности помощи зависела жизнь человека. Это тот уровень медицинской помощи, который раньше был доступен только в крупных центрах», – резюмировал Павел Малков.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Популярные материалы

Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Темы
Интересное

Гороскоп на 28 августа для всех знаков зодиака

Пятница, 28 августа, принесет интересные возможности для всех знаков зодиака. Этот день потребует баланса между осторожностью и открытостью новому.
Общество

Павел Малков заявил, что строительство завода по переработке аккумуляторов на проезде Шабулина не планируется

Павел Малков прокомментировал многочисленные обращения рязанцев, обеспокоенных возможной экологической угрозой из-за строительства нового завода по переработке свинцовых аккумуляторных батарей на проезде Шабулина в областном центре.
Транспорт и дороги

Малков анонсировал перевод 17 маршрутов Рязани на регулируемый тариф к 2027 году

Вечером, при снижении пассажиропотока, часть автобусов просто возвращается в парк, что и приводит к увеличению времени ожидания для пассажиров, которым порой приходится добираться до дома по два с половиной часа.
Общество

В Рязани 21 человек получил медали имени Надежды Чумаковой

Традиционно церемония началась с возложения цветов к памятнику Надежде Николаевне Чумаковой — выдающемуся руководителю, которая посвятила управлению Рязанью 23 года своей жизни.
Общество

В Рязанской области запустят чат-бот для поиска ближайших укрытий при угрозе атаки БПЛА

Глава региона подробно разъяснил разницу между типами защитных сооружений и анонсировал запуск цифрового сервиса, который поможет гражданам быстро найти ближайшее безопасное место.
Экология, природа, животные

Рязань внедряет белорусский опыт защиты саженцев

По словам горожан, вместо полноценных деревьев на улицах иногда остаются лишь пни или хилые «прутики». Глава региона признал наличие проблемы.
Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Общество

В Рязани жителям сделали перерасчет на 107 тысяч рублей из-за некачественного электроснабжения

Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается самой проблемной для жителей региона, занимая первое место среди тем обращений в органы прокуратуры.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье