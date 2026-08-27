Павел Малков заявил, что строительство завода по переработке аккумуляторов на проезде Шабулина не планируется

В ходе прямого эфира с жителями региона в социальных сетях 27 августа губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал многочисленные обращения рязанцев, обеспокоенных возможной экологической угрозой из-за строительства нового завода по переработке свинцовых аккумуляторных батарей на проезде Шабулина в областном центре. Глава региона заверил, что возведение нового предприятия в этом районе не планируется.

Павел Малков пояснил, что путаница возникла из-за того, что предприятие действительно работает на данной территории с начала 2000-х годов, а линия по разборке аккумуляторных батарей функционирует там с 2008 года. Речь идет не о новом строительстве, а о деятельности уже существующего объекта.

В настоящее время в отношении этого предприятия проводится официальная процедура оценки воздействия на окружающую среду. Ее цель – определить и минимизировать возможное влияние производства на воздух, почву, водные ресурсы и другие экологические объекты. В рамках этого процесса идут общественные обсуждения, в которых может принять участие любой житель. Свои замечания и предложения граждане могут направлять до 30 августа. По итогам обсуждений материалы будут переданы на государственную экологическую экспертизу.

Глава региона дал жесткие гарантии относительно будущего этой территории, особенно с учетом активного жилищного строительства вблизи.

«Строительство нового завода там точно не планируется. По генеральному плану Рязани строительство нового такого предприятия в этом районе вообще невозможно. Я лично никогда не поддержу никакой проект, который может навредить людям. Тем более в месте такого массового строительства жилых домов», – подчеркнул Павел Малков, добавив, что власти будут совместно с жителями следить за строгим соблюдением всех экологических процедур.

Для полного прояснения ситуации губернатор дал поручение профильным ведомствам досконально разобраться в том, какие именно производственные мощности уже существуют на данной территории и что планируется дополнительно открыть или модернизировать в будущем.