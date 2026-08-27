Общество

В Рязани 21 человек получил медали имени Надежды Чумаковой

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязани состоялась торжественная церемония вручения одной из самых почетных наград города — медали имени Надежды Чумаковой. Мероприятие прошло в стенах Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина и было приурочено к празднованию 931-летия древнего города.

Традиционно церемония началась с возложения цветов к памятнику Надежде Николаевне Чумаковой — выдающемуся руководителю, которая посвятила управлению Рязанью 23 года своей жизни.

В этом году награды были удостоены 21 человек. Медали вручили Глава муниципального образования, Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации города Рязани Борис Ясинский.

«Поздравляем с 931-летием нашего любимого, славного и древнего города, который многое преодолел, потому что в нем живут такие трудолюбивые, талантливые люди, как вы! Безусловно, примером для всех нас и по сей день является Надежда Николаевна Чумакова, которая управляла городом 23 года», — подчеркнул Борис Ясинский, обращаясь к награждаемым.

Медаль имени Надежды Чумаковой, учрежденная Рязанской городской Думой в 2012 году, вручается гражданам за выдающиеся достижения, способствующие процветанию и развитию Рязани. В этом году награждение прошло по номинациям, охватывающим все важные сферы жизни региона: «Управление городом», «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство», «Дорожное хозяйство», «Транспорт и связь», «Образование», «Здравоохранение», «Спорт», «Социальная поддержка», «Строительство и архитектура», «Предпринимательство», «Экономика и финансы», «Общественная и благотворительная деятельность», «Добровольческая (волонтерская) деятельность».

Кроме того, за высокие профессиональные достижения и безупречный труд ряд рязанцев были отмечены Почетными грамотами главы муниципального образования и Рязанской городской Думы. Церемония стала ярким подтверждением того, что именно труд и талант конкретных людей создают славу и благополучие родного города.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
1 миллион рублей не выплатило предприятие работникам в Рязани

Популярные материалы

Новости России

Стала известна точка запуска дронов, атаковавших Воронеж

Дежурным силам противовоздушной обороны удалось обнаружить и ликвидировать 27 БПЛА в небе над Воронежем и восемью районами региона. Тем не менее, в результате падения обломков есть пострадавшие и материальный ущерб.
Общество

Названы лучшие рязанские школы по качеству и масштабу подготовки выпускников

Аналитическое агентство RAEX представило актуальный рейтинг лучших школ Рязанской области, оценив учебные заведения по двум ключевым параметрам: конкурентоспособности выпускников и масштабу подготовки.
Новости России

В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове...
Новости России

К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка...
Новости России

В Санкт-Петербурге на Ростовской улице взорвался кроссовер, водитель погиб

На Ростовской улице в Санкт-Петербурге во время запуска двигателя взлетел на воздух китайский кроссовер Geely. Жертвой ЧП стал водитель машины, находившаяся рядом пассажирка выжила, но получила тяжелые травмы.
Темы
Общество

В Рязанской области запустят чат-бот для поиска ближайших укрытий при угрозе атаки БПЛА

Глава региона подробно разъяснил разницу между типами защитных сооружений и анонсировал запуск цифрового сервиса, который поможет гражданам быстро найти ближайшее безопасное место.
Экология, природа, животные

Рязань внедряет белорусский опыт защиты саженцев

По словам горожан, вместо полноценных деревьев на улицах иногда остаются лишь пни или хилые «прутики». Глава региона признал наличие проблемы.
Общество

С 28 августа в Рязани и Рязанском округе вводится система продажи топлива «чет-нечет»

Для оптимизации работы автозаправочных станций в Рязани и Рязанском округе с пятницы, 28 августа, начнет действовать система продажи бензина «чет-нечет».
Общество

В Рязани жителям сделали перерасчет на 107 тысяч рублей из-за некачественного электроснабжения

Сфера жилищно-коммунального хозяйства остается самой проблемной для жителей региона, занимая первое место среди тем обращений в органы прокуратуры.
Происшествия

В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за начало ремонта образовательного учреждения без проектной документации

В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительная фирма выполняла работы по капитальному ремонту одного из образовательных учреждений Рязани.
Общество

Жители поселка Соколовка в Рязани остались без света

В настоящее время аварийная бригада энергетиков уже работает на месте происшествия. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети.
Общество

Рязанец отсудил у продавца на Ozon 138 тысяч рублей за отправку кнопочного Nokia вместо iPhone 17 Pro

Стоимость устройства составила 99 308 рублей, а с учетом услуг доставки общая сумма чека достигла 99 558 рублей. Покупатель оплатил заказ в полном объеме.
Общество

В Рязанской области 130 беременных студенток получили выплату в 120 тысяч рублей

Единовременная выплата в размере 120 тысяч рублей полагается женщинам, которые обучаются на очной форме в высших или средне-специальных учебных заведениях.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье