В Рязани 21 человек получил медали имени Надежды Чумаковой

В Рязани состоялась торжественная церемония вручения одной из самых почетных наград города — медали имени Надежды Чумаковой. Мероприятие прошло в стенах Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина и было приурочено к празднованию 931-летия древнего города.

Традиционно церемония началась с возложения цветов к памятнику Надежде Николаевне Чумаковой — выдающемуся руководителю, которая посвятила управлению Рязанью 23 года своей жизни.

В этом году награды были удостоены 21 человек. Медали вручили Глава муниципального образования, Председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации города Рязани Борис Ясинский.

«Поздравляем с 931-летием нашего любимого, славного и древнего города, который многое преодолел, потому что в нем живут такие трудолюбивые, талантливые люди, как вы! Безусловно, примером для всех нас и по сей день является Надежда Николаевна Чумакова, которая управляла городом 23 года», — подчеркнул Борис Ясинский, обращаясь к награждаемым.

Медаль имени Надежды Чумаковой, учрежденная Рязанской городской Думой в 2012 году, вручается гражданам за выдающиеся достижения, способствующие процветанию и развитию Рязани. В этом году награждение прошло по номинациям, охватывающим все важные сферы жизни региона: «Управление городом», «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство», «Дорожное хозяйство», «Транспорт и связь», «Образование», «Здравоохранение», «Спорт», «Социальная поддержка», «Строительство и архитектура», «Предпринимательство», «Экономика и финансы», «Общественная и благотворительная деятельность», «Добровольческая (волонтерская) деятельность».

Кроме того, за высокие профессиональные достижения и безупречный труд ряд рязанцев были отмечены Почетными грамотами главы муниципального образования и Рязанской городской Думы. Церемония стала ярким подтверждением того, что именно труд и талант конкретных людей создают славу и благополучие родного города.