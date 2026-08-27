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Происшествия

В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за начало ремонта образовательного учреждения без проектной документации

Анастасия Мериакри
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Строительная компания в Рязани понесла административную ответственность за грубое нарушение градостроительного законодательства. Как сообщает прокуратура Железнодорожного района города, подрядчик приступил к работам, не имея на руках утвержденных документов.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что строительная фирма выполняла работы по капитальному ремонту одного из образовательных учреждений Рязани. Объект ремонтировался в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети». Однако, как выяснили надзорные органы, подрядчик начал деятельность до того, как проектно-сметная документация была утверждена и получила положительное заключение государственной или негосударственной экспертизы.

По инициативе прокурора Железнодорожного района материалы проверки были направлены в суд. Арбитражный суд Рязанской области признал юридическое лицо виновным и привлек его к административной ответственности по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ (осуществление строительства или реконструкции без проектной документации).

Благодаря своевременному вмешательству прокуратуры ситуация была оперативно исправлена. На текущий момент все выявленные нарушения устранены: строительная организация завершила необходимые процедуры и получила положительное заключение проектно-сметной документации, что позволяет продолжить работы в строгом соответствии с законом.

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