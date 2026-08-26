В Кемерове дорожного инспектора сбили насмерть на Кузбасском мосту

Погибшим при наезде машины в Рудничном районе в Кемерове оказался сотрудник ГАИ, сообщил изданию НГС42 источник в экстренных службах.

По предварительной версии, водитель легкового автомобиля сбил дорожного инспектора, находившегося вблизи Кузбасского моста. Авария произошла около семи часов утра в среду. Выяснилось, что погибшему было около 35 лет.

«На место аварии вызвали скорую, но мужчина скончался до приезда медиков от полученных травм», — пояснил собеседник издания.

Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов о смерти инспектора пока не было.

В социальных сетях распространилось видео с места ДТП. На кадрах запечатлено тело, накрытое покрывалом, которое находится рядом с автомобилем, накренившимся из-за проколотого колеса. Рядом припаркованы машины полиции и Следственного комитета.