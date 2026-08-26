Коц назвал пять целей прилета директора ЦРУ в Москву

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с решением сразу пяти задач, предположил военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, в первую очередь, приезд высокопоставленного чиновника может быть связан с возможным обменом. Последний спецборт из США садился в России полтора года назад, когда забирали Марка Фогеля, а обратно ехал Александр Винник.

Кроме того, приезд главы спецслужбы, вероятно, указывает на подготовку большой встречи.

«Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву откладывался уже несколько месяцев. И тут вместо посланников прилетает главный разведчик. Вряд ли за компромиссом», — написал Коц в «Максе».

Также Джон Рэтклифф мог прибыть в российскую столицу ради встречи с коллегой — главой СВР Сергеем Нарышкиным. Информация об их возможных личных контактах ранее была в публичном поле.

Четвертая цель визита директора ЦРУ может касаться переговоров между странами на темы, которые вызывают разногласия. Среди них вопроосы о работе посольств, прямом авиасообщении и дипломатической собственности.

Наконец, как считает Коц, Рэтклифф мог передать российской стороне важный документ, содержащий информацию, которую не пишут в нотах.