К смертельному пожару на Амурском ГХК могла привести спешка при строительстве

Причиной пожара на Амурском газохимическом комплексе могла стать спешка при строительстве, выяснил телеканал РЕН ТВ.

О ЧП на одном из крупнейших в мире подобных предприятий стало известно накануне. По последним данным, 146 человек пострадали. Погибших, по разным данным, от трех до пяти. За ранеными вылетел спецборт МЧС со специалистами из Москвы.

«Возможно, эти жертвы и пострадавшие — страшная цена безответственности и спешки во время строительства. Местные жители уже две недели жаловались на сильный запах газа, что доносился со стороны предприятия», — говорится в материале.

Телеканал уточнил, что недавняя проверка выявила множество нарушений на комплексе. Эксперты подготовили целый список: не приняты меры для уменьшения взрывоопасности технологических установок, настилы изготовлены из легковоспламеняющихся материалов, несмотря на предписания, а пусконаладочные работы проводились с отклонениями от норм.

Выяснилось, что на предприятии планировали производить полиэтилен и полипропилен, которые используют от электроники до текстиля и медицины. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.