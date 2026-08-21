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Новости России

ФСБ задержала агента украинских спецслужб, пытавшегося запустить БПЛА на вокзале в Москве

Анастасия Мериакри
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали иностранного гражданина, сотрудничавшего с украинскими спецслужбами. Злоумышленник был схвачен в Мурманской области при попытке незаконно пересечь российско-норвежскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужб, иностранец самостоятельно становил контакт с украинскими спецслужбами через мессенджер еще в 2023 году. Получив задания, он прибыл в Москву для проведения разведывательных мероприятий.

Целями агента стали критически важные объекты инфраструктуры и места массового пребывания людей. Используя FPV-дрон, злоумышленник попытался провести воздушную разведку на одном из столичных железнодорожных вокзалов. Его главной задачей было выявление грузовых составов, перевозящих нефтепродукты, для последующих диверсий. Кроме того, шпион собирал данные об административных зданиях в центре Москвы, объектах транспортной инфраструктуры и местах скопления граждан.

После завершения подготовительных мероприятий и сбора данных, необходимых для осуществления диверсионно-террористических актов, агент принял решение скрыться. Он вылетел из Москвы в Мурманск, откуда планировал совершить незаконный переход государственной границы в Норвегию.

Однако планы диверсанта были сорваны. В Мурманской области, при следовании в направлении российско-норвежской границы, он был задержан сотрудниками ФСБ.

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