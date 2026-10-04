В Касимовском округе обнаружили тело пропавшего 58-летнего мужчины

Поиски мужчины, пропавшего в Касимовском районе Рязанской области, завершились трагически. Как стало известно, 58-летний житель рабочего поселка Елатьма найден погибшим.

Информация об исчезновении местного жителя 1968 года рождения поступила в поисковые отряды утром в воскресенье, 4 октября. По имеющимся данным, мужчина пропал накануне, 3 октября.

Сразу после получения заявки к поисковым мероприятиям подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Рязанской области. Была опубликована ориентировка с приметами пропавшего и призывом к жителям региона проявить бдительность.

К сожалению, спустя непродолжительное время после начала активного поиска статус заявки был изменен на «Найден. Погиб». Обстоятельства и точная причина смерти мужчины не уточняются.