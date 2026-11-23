В субботу третий сезон музыкального шоу «ВИА Суперстар!» завершился финалом. Победителем проекта стала группа «Инь-Ян», сообщает пресс-служба НТВ.

В решающей битве все финалисты могли представить новый трек или спеть свои золотые хиты в современной версии. Так, ВИА «Весёлые ребята» выбрал композицию «Как прекрасен этот мир», «Полиция Нравов» – «Бегут минуты», «ПМ» вместе с Жаном Милимеровым исполнили песню «Одинокий клён», «Чингисхан» – Rocking Son Of Dschinghis Khan, «Самоцветы» – «Песня остаётся с человеком», «Фабрика» представила новую песню «Гуси-лебеди», «Город 312» – «Цепи», а «Инь-Ян» поднял на ноги всех членов жюри, спев свой хит О Yeah.

Кресла судей заняли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская. Традиционно в финале члены жюри голосовали тайно. Таким образом общее количество баллов каждого участника стало известно только в конце выпуска. На последней строчке турнирной таблицы оказалась «Полиция Нравов» с 63 баллами. Выше расположился ВИА «Весёлые ребята» с 64 баллами. Далее – «ПМ» и «Чингисхан» – у них по 66 баллов. Третье место заняли «Самоцветы» с 67 баллами. 68 баллов и вторую строчку пьедестала почёта получил «Город 312». А первое место разделили «Фабрика» и «Инь-Ян», набравшие по 69 баллов. По правилам проекта в случае, если два коллектива набирают одинаковое количество баллов, победителя определяет ведущая Наташа Королёва: бумагу с именем триумфатора она заранее помещает в конверт. Им оказалась группа «Инь-Ян».

Группа «Инь-Ян»: «Победа в «ВИА Суперстар!» стала для нас большой и очень эмоциональной неожиданностью. Мы пришли на проект с настроем бороться до конца и показать, что «Инь-Ян» – это не только любимые зрителями хиты, но и группа, которой есть что сказать сегодня. Однако после каждого эфира мы всерьёз думали, что следующий может стать для нас последним: конкуренция была невероятно сильной, а многие участники стали для нас настоящим открытием. Особенно хотелось бы отметить «Город 312» – сильных, самобытных музыкантов, с которыми мы давно знакомы, с ними было по-настоящему интересно соревноваться. Финал, в котором всё решал один голос, стал очень волнительным моментом. Мы с большим уважением относимся к «Фабрике», поэтому выбор Наташи в нашу пользу оказался особенно ценным – как признание нашей работы, идей и того, что мы вложили в каждый номер. Когда открывали конверт, у кого-то из нас уже было предчувствие победы, но до последнего мы были готовы к любому исходу. Тем сильнее оказались эмоции, когда всё подтвердилось: это стало результатом огромной работы всей команды».

Также в этот вечер на сцене «ВИА Суперстар!» с гостевыми номерами выступили участники, уже покинувшие шоу. Так, группа «Белый орёл» спела свой хит «Потому что нельзя быть красивой такой», а «Рок-острова» представили новую песню «Не уходи». Кроме того, Стас Пьеха исполнил свой сингл «Платье».

«На проекте нам было важно не просто исполнить известные песни, а предложить своё звучание: многие аранжировки мы делали сами, экспериментировали и искали новые краски. Особенно запомнились номера на песни «Сестричка», «Танец перед зеркалом», «Камикадзе» и O Yeah – часть этих композиций мы хотим сохранить в концертной программе. «ВИА Суперстар!» подарил нам знакомство с прекрасными людьми, новых поклонников и уверенность в том, что наше воссоединение действительно важно и нужно слушателям. Для нас эта победа не финальная точка, а начало нового этапа: мы продолжаем совершенствовать концертное шоу, работать над музыкой и хотим, чтобы каждый зритель уходил с наших концертов с сильными музыкальными и визуальными впечатлениями», – поделилась группа «Инь-Ян».