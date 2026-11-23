Вечерние тренировки после рабочего дня не обязательно должны превращаться в борьбу с собственной ленью. Начать заниматься дома поможет принцип коротких подходов: вместо полноценной часовой тренировки достаточно выделить пять минут на простую гимнастику. Такой совет дала доцент института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена Светлана Кузьмина.

По словам специалиста, главная ошибка начинающих — попытка заставить себя заниматься через силу. После напряжённого рабочего дня мозг стремится экономить энергию, поэтому привычный отдых на диване кажется более привлекательным, чем физическая нагрузка.

Жёсткие установки вроде «надо» и «должна» могут только усилить внутреннее сопротивление. Кузьмина объяснила, что нервная система воспринимает принуждение к тренировке как дополнительный стресс. Вместо ощущения бодрости человек рискует получить ещё большее напряжение.

При этом пассивный отдых не всегда помогает восстановиться. Если человек весь день провёл за рабочим столом, переход с офисного кресла на диван не избавляет мышцы от статического напряжения. А постоянные мысли о рабочих и бытовых проблемах мешают нервной системе переключиться на отдых.

Эксперт советует заменить привычку заставлять себя заниматься более мягким подходом — воспринимать гимнастику как заботу о собственном состоянии. Начинать лучше с нескольких несложных упражнений на коврике. Для этого Светлана Кузьмина предлагает использовать принцип микродозирования. Не нужно заранее планировать часовую тренировку. Достаточно договориться с собой, что занятие продлится всего пять минут.

По оценке специалиста, такой подход снижает психологический барьер. После первых упражнений может появиться желание продолжить тренировку. Если же через пять минут заниматься по-прежнему не хочется, можно спокойно остановиться.

Ещё один способ сформировать привычку — техника якорения. Перед гимнастикой можно заваривать чай, включать определённую музыку или зажигать аромалампу. Со временем мозг начнёт связывать эти действия с предстоящим расслаблением, и приступать к занятиям станет проще.

Отдельное внимание эксперт уделила выбору нагрузки. Копировать интенсивные вечерние программы из социальных сетей она не рекомендует. Изнурительное кардио и попытки установить спортивные рекорды поздним вечером могут привести к переутомлению, чувству вины и отказу от дальнейших тренировок.

Для домашних занятий после работы лучше выбирать стретчинг, миофасциальный релиз, дыхательные упражнения и другие мягкие практики.

По словам Кузьминой, даже 15–20 минут гимнастики вечером могут стать регулярной частью заботы о себе. Главное — не требовать от организма спортивных достижений с первых занятий, а постепенно формировать комфортную привычку.