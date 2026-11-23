В Рязани до конца 2026 года планируют ликвидировать провал возле остановки общественного транспорта «Музыкальный театр». Об этом сообщили в МП «Водоканал» в ответ на жалобу рязанки на странице губернатора Павла Малкова.

Жительница города обратила внимание на глубокую яму со стороны театра. По её словам, провал существует уже несколько месяцев. Его огородили, но защитные конструкции иногда оказываются на земле.

Рязанка отметила, что опасный участок находится на многолюдной остановке одной из крупнейших улиц города и выразила недовольство тем, что проблему так долго не устраняют.

В «Водоканале» подтвердили, что знают о провале. Предприятие пообещало ликвидировать его до конца года и извинилось перед горожанами за длительное ожидание ремонта.