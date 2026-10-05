Олимпийские чемпионы поделились историями успеха с рязанской молодежью

В Рязанской области стартовала масштабная образовательная программа, приуроченная к открытию регионального филиала Национального центра «Россия». Одним из первых мероприятий нового культурно-просветительского пространства стал лекторий «Характер победы: от личного достижения – к будущему страны».

Перед аудиторией выступили настоящие легенды российского спорта. Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, первый в истории отечественного спорта олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов и шестикратный чемпион мира, чемпион Европы, гребец на каноэ Захар Петров поделились с гостями личными историями успеха.

Спортсмены рассказали, как именно закаляется характер в большом спорте, какие качества необходимы для достижения вершин, как правильно возвращаться в спорт после вынужденных перерывов и какие эмоции испытываешь в момент триумфа. Особое внимание спикеры уделили опыту выхода из сложных жизненных ситуаций, в том числе после длительных пауз в спортивной карьере. В завершение встречи олимпийцы с удовольствием ответили на многочисленные вопросы ребят.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис лично приветствовал участников встречи, среди которых были воспитанники спортивных школ региона, школьники, студенты, педагоги, тренеры и представители общественных организаций.

Глава регионального минспорта отметил, что Национальный центр «Россия» в Рязанской области станет настоящим пространством достижений, идей и вдохновения.

«Здесь будут проходить масштабные просветительские, культурные, деловые и дистанционные программы. В центре создано пространство, где каждый почувствует свою сопричастность к общей истории и сможет внести вклад в ее продолжение. Просветительские программы, интерактивные экспозиции, общественные инициативы помогут формировать чувство единства и сопричастности», — подчеркнул Владимир Антманис.

Мария Киселева в своем выступлении не только поздравила собравшихся с открытием нового центра, но и тепло отозвалась о роли наставников в жизни каждого человека.