Госавтоинспекция Рязанской области напомнила взрослым, что безопасность ребёнка на дороге начинается прежде всего с них самих. Как отмечают в ведомстве, дети не всегда способны правильно оценить скорость приближающегося автомобиля и расстояние до него, поэтому задача родителей — не только объяснять правила дорожного движения, но и каждый день демонстрировать правильный пример.

В Госавтоинспекции рекомендуют родителям регулярно повторять с детьми правила перехода проезжей части, показывать безопасные маршруты от дома до школы и обратно, объяснять опасность игр возле дорог и внезапного выхода из-за препятствий, использовать светоотражающие элементы на детской одежде и рюкзаках, а также не оставлять детей без внимания вблизи проезжей части.

В ведомстве подчеркнули, что ребёнок копирует поведение взрослых. Родителям следует самим соблюдать Правила дорожного движения и учить этому детей. Личный пример родителей, отметили в Госавтоинспекции, — важнейший урок дорожной безопасности.