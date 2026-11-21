Жители дома № 20 по улице Грибоедова в Рязани обратились в Государственную жилищную инспекцию с жалобой на ненадлежащее содержание общего имущества управляющей компанией. В ходе инспекционного визита специалисты ГЖИ подтвердили все замечания, после чего управляющей организации было выдано предписание об устранении нарушений.

В частности, УК обязана откачать воду из подвального помещения и очистить его от мусора. Кроме того, компании предстоит привести в нормативное состояние вентиляционные продухи по периметру дома — обеспечить их требуемую площадь и установить на них защитные решетки.

Отдельное внимание в предписании уделено трещинам облицовочного кирпича на торцевой стене между первым и вторым подъездами. На них установят маячки для наблюдения за динамикой. Если трещины не будут увеличиваться, их заделают и окрасят в цвет фасада; в случае роста потребуется текущий ремонт кирпичной кладки.

Исполнение предписания находится на контроле Государственной жилищной инспекции.