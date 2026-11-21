По информации Перинатального центра Рязанской области, за прошедшие сутки в учреждении на свет появились 20 малышей, один из которых родился преждевременно.

Самым крупным новорождённым оказалась девочка весом 4 кг 140 г. Родители назвали её Анной — она стала долгожданной дочерью в семье, где уже подрастают трое старших братьев. Роды прошли естественным путём, а по шкале Апгар малышка получила 8 и 9 баллов.

Среди 19 доношенных детей трое весили более 4 кг. В среднем за год доля новорождённых с массой тела от 4000 г и выше составляет от 5 до 10%. Все матери и дети находятся под наблюдением неонатологов и акушеров-гинекологов; их состояние оценивается как стабильное.