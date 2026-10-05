Фото с сайта Рязанской областной Думы
Власть и политика

Аркадий Фомин принял участие в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов

Анастасия Мериакри
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В понедельник, 5 октября, в Совете Федерации ФС РФ состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Их провела глава верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. В мероприятии принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Спикер Совета Федерации отметила, что грамотная финансово-бюджетная политика закладывает основу и для сбалансированного регионального развития, и для экономического роста всей России. Говоря о проекте главного финансового документа страны, Валентина Матвиенко подчеркнула, что в условиях внешних вызовов бюджет будет непростым, но сбалансированным.

– Приоритеты, обозначенные Президентом, включают выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны, поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейно-центричного характера бюджета. Продолжится предоставление материнского капитала и других семейных выплат, предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений, а также на решение задач в сфере здравоохранения. Для сохранения устойчивости финансовой системы особое значение приобретает актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы бюджета. Существенным резервом для ее увеличения должны стать обеление экономики и решение проблемы теневой занятости, – заявила Валентина Матвиенко.

С основным докладом выступил Министр финансов РФ Антон Силуанов. Он сообщил, что подготовленный документ будет способствовать выходу экономики на траекторию роста. По словам главы Минфина, «это важно для поддержания макроэкономической стабильности, снижения инфляции, снижения процентных ставок и роста благосостояния граждан». На реализацию национальных целей развития и национальных проектов на ближайшие три года выделят более 19 трлн рублей. На поддержку регионов ежегодно предусматривается около 1,6 трлн рублей. Около 1,4 трлн рублей будут направлены в субъекты РФ в виде дотаций для устойчивости региональных бюджетов.

– Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что при формировании федерального бюджета необходимо учитывать позиции субъектов и давать им больше возможностей для долгосрочного планирования. Продолжится поддержка региональных программ, сроки погашения задолженности по бюджетным кредитам планируется перенести на 2031-2033 годы, – рассказал Аркадий Фомин, комментируя итоги слушаний. – Еще один важный вопрос – решения федерального уровня, которые требуют дополнительных расходов регионов. Они должны заранее оцениваться с точки зрения нагрузки на региональные бюджеты. Новые полномочия и задачи должны быть обеспечены соответствующим финансированием. Сейчас начинается работа и над бюджетом Рязанской области на ближайшие три года. По мере рассмотрения федерального бюджета будут уточняться объемы межбюджетных трансфертов регионам. Эти параметры станут основой для планирования ряда расходов и реализации крупных проектов в области.

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