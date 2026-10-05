Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции, которая закончилась не так, как многие могли бы ожидать.

Военкор отметил, что россиянин ранее участвовал в спецоперации, но затем уволился, нашел новую работу и спустя некоторое время отправился отдыхать на курорт. В одном из баров он разговорился с мужчиной, который тоже принимал участие в боевых действиях.

Собеседники быстро нашли общий язык и обсуждали проблемы, с которыми сталкивались во время службы. При этом их взгляды на многие вопросы совпадали. Россиянин понял, что общается не с соотечественником, лишь когда военные стали прощаться.

«Оказалось, что выпивали русский и украинец. Один воевал на СВО за Родину, второй воевал против России за Запад. Но два солдата расстались без скандала, попрощались и все», — написал Сладков.

Как считает корреспондент, это ситуация свидетельствует о том, что большинство военных не отличаются друг от друга, за исключением идеи, за которую они воюют.