Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Анатолий Кашпировский в последние годы жизни почти не общался с журналистами и редко выходил из дома. В своем последнем интервью KP.RU, которое он дал в 2024 году, психотерапевт рассказал о жизни в США, отношениях с детьми и финансовых потерях, назвав переезд за океан одной из главных ошибок.

«Мне не надо было ехать туда»

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.

По словам психотерапевта, в одной из программ его изображение оставляли на экране, а собственные слова заменяли переводом на польский язык. Кашпировский возмутился и заявил, что не намерен отказываться от русского языка ради продолжения работы на телеканале.

После этого он, по собственным словам, потерял возможность продолжать прежнюю телевизионную карьеру.

«То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае», — говорил Кашпировский в интервью.

Кашпировский рассказал о деньгах и детях

Еще одной серьезной ошибкой психотерапевт называл собственную щедрость. Он утверждал, что в США раздавал деньги и имущество, помогал детям и переписывал на них собственность.

Кашпировский признавался, что в итоге практически лишился накопленного состояния. По его словам, имущество перешло детям, а затем в их семейные отношения.

«Сегодня я гол как сокол», — рассказывал он.

При этом собственной квартиры в Москве у Кашпировского, по его словам, не было. Вместе с женой Гулизар он жил в квартире, которую ему когда-то предоставила Госдума.

Последние годы жизни

В последние годы Кашпировский практически исчез из публичного пространства. По словам соседей, в последние недели жизни он перестал выходить из дома.

3 октября 2026 года стало известно о его смерти. Психотерапевту и известному телевизионному целителю было 87 лет.

Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х и 1990-х годах, когда его телевизионные сеансы собирали у экранов миллионы зрителей. Перед смертью он вспоминал не только о былой популярности, но и о решениях, которые считал ошибочными.