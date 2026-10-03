Изображение от mdjaff на Freepik
Новости России

Кашпировский перед смертью признался в главных ошибках своей жизни 

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Анатолий Кашпировский в последние годы жизни почти не общался с журналистами и редко выходил из дома. В своем последнем интервью KP.RU, которое он дал в 2024 году, психотерапевт рассказал о жизни в США, отношениях с детьми и финансовых потерях, назвав переезд за океан одной из главных ошибок.

«Мне не надо было ехать туда»

Кашпировский вспоминал, что побывал в США более 200 раз. В течение двух лет он выступал на американском телевидении, однако позже столкнулся с ограничениями из-за русского языка.

По словам психотерапевта, в одной из программ его изображение оставляли на экране, а собственные слова заменяли переводом на польский язык. Кашпировский возмутился и заявил, что не намерен отказываться от русского языка ради продолжения работы на телеканале.

После этого он, по собственным словам, потерял возможность продолжать прежнюю телевизионную карьеру.

«То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае», — говорил Кашпировский в интервью.

Кашпировский рассказал о деньгах и детях

Еще одной серьезной ошибкой психотерапевт называл собственную щедрость. Он утверждал, что в США раздавал деньги и имущество, помогал детям и переписывал на них собственность.

Кашпировский признавался, что в итоге практически лишился накопленного состояния. По его словам, имущество перешло детям, а затем в их семейные отношения.

«Сегодня я гол как сокол», — рассказывал он.

При этом собственной квартиры в Москве у Кашпировского, по его словам, не было. Вместе с женой Гулизар он жил в квартире, которую ему когда-то предоставила Госдума.

Последние годы жизни

В последние годы Кашпировский практически исчез из публичного пространства. По словам соседей, в последние недели жизни он перестал выходить из дома.

3 октября 2026 года стало известно о его смерти. Психотерапевту и известному телевизионному целителю было 87 лет.

Кашпировский получил широкую известность в конце 1980-х и 1990-х годах, когда его телевизионные сеансы собирали у экранов миллионы зрителей. Перед смертью он вспоминал не только о былой популярности, но и о решениях, которые считал ошибочными.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Тело женщины в пакетах обнаружили на балконе квартиры в Жулебино 
Следующая статья
Появилось видео смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани
Реклама: ИП Жеглов, ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqxFNj7Sspot_img

Популярные материалы

Происшествия

Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия.
Культура и события

Татьяна Куртукова споёт в Рязани на открытии НЦ «Россия»

5 октября в Рязани начнет работу филиал Национального центра «Россия». Главной звездой праздничной программы «Время быть вместе» станет Татьяна Куртукова.
Новости России

Стало известно, какое наследство оставил Анатолий Кашпировский

Сам Кашпировский в многочисленных интервью неоднократно подчеркивал, что все свое имущество он заранее переписал на родных и близких.
Новости России

Штурм рассказала, что удивило ее на похоронах Соседова

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым было продумано до...
Интересное

Тамара Глоба предупредила о переменах в октябре 2026 года и назвала важные даты

Тамара Глоба назвала важные даты октября 2026 года. Астролог рассказала, когда стоит проявить особую осторожность в поездках, отношениях и финансовых вопросах.
Темы
Новости России

На балконе квартиры в Жулебино нашли пакеты с человеческими останками. Опубликовано фото с места убийства

Пакеты с фрагментами человеческого тела обнаружили на балконе квартиры на Жулебинском бульваре в Москве. На месте происшествия нашли предполагаемые орудия преступления, а работу правоохранителей координирует Кузьминский межрайонный прокурор Михаил Суворов.
Новости России

Племянник Кашпировского раскрыл диагноз, ставший причиной смерти экстрасенса

Племянник Анатолия Кашпировского Юрий Мамаев сообщил, что психотерапевт в последние месяцы жизни боролся с онкологическим заболеванием. По его словам, у 87-летнего Кашпировского диагностировали рак желудка с метастазами.
Новости России

11-летний мальчик получил ранение при детонации БПЛА в Белгородской области

Кроме того, в Шебекинском округе повреждены окна двух частных домов и автомобиль.
Новости России

Кашпировского похоронят в закрытом формате после открытого прощания 

Прощание с психотерапевтом Анатолием Кашпировским состоится 8 октября в Москве. Церемония пройдет в Большом зале Троекуровского кладбища и будет открыта для всех желающих, а похороны проведут в закрытом формате.
Транспорт и дороги

Появилось видео смертельного ДТП на Солотчинском мосту в Рязани

В результате ДТП водитель и пассажир «Киа Спортейдж» погибли на месте. В соцсетях сообщается, что погибшими могли быть две женщины, которые приходились друг другу сестрами. У них, по информации пользователей, остались дети.
Новости России

Тело женщины в пакетах обнаружили на балконе квартиры в Жулебино 

Страшную находку сделали днем в одной из квартир дома на Жулебинском бульваре. Тело женщины, расчлененное на части, находилось в пакетах на балконе.
Новости кино и ТВ

Стали известны подробности смерти Анатолия Кашпировского 

Анатолий Кашпировский получил широкую известность в СССР в конце 1980-х годов после телевизионных сеансов психотерапии. Его программы собирали многомиллионную аудиторию.
Интересное

Тамара Глоба предупредила о переменах в октябре 2026 года и назвала важные даты

Тамара Глоба назвала важные даты октября 2026 года. Астролог рассказала, когда стоит проявить особую осторожность в поездках, отношениях и финансовых вопросах.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье