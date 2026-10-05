В Рязанской области простились с двумя сестрами, погибшими в ДТП на Солотчинском мосту

В воскресенье, 4 октября, в Рязанской области похоронили двух сестер, Олесю и Елену, которые стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия. Трагедия произошла утром 2 октября на Солотчинском мосту и потрясла всю местную общественность.

В социальных сетях жители региона массово выражают соболезнования семьям погибших. Друзья, коллеги и знакомые вспоминают девушек как невероятно позитивных, ярких и дружелюбных людей.

«С Олесей работали вместе, с Леной познакомился в Дубровичах. Это невероятно позитивные, красивые, яркие, дружелюбные, весёлые девчонки, такие зажигалочки… Искренние соболезнования родным и близким», — пишет один из знакомых.

Многие отмечают, что находятся в состоянии шока и не могут смириться с несправедливостью произошедшего, сочувствуя в первую очередь родителям, мужьям и детям погибших.

Особую боль у общественности вызывает тот факт, что у обеих погибших женщин остались несовершеннолетние дети. У Елены растет дочь, а у Олеси двое сыновей. Возраст детей составляет от 3,5 до 12 лет.

Напомним, что крупная авария произошла 2 октября около 6:00 утра на Солотчинском мосту. В ДТП столкнулись три автомобиля: Range Rover, Kia Sportage и Lada Vesta. От сильных ударов машины получили серьезные повреждения и оказались разбросаны по проезжей части.

К сожалению, водитель и пассажир автомобиля Kia Sportage погибли на месте происшествия до приезда медиков. Водитель и пассажир Range Rover, а также водитель Lada Vesta получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.