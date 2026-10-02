Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП на въезде в Рязань

Сегодня, 2 октября, около 6:00 утра на Солотчинском мосту произошло крупное ДТП с участием трёх автомобилей: «Рендж Ровер», «Киа Спортейдж» и «Лада Веста». Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, в результате аварии водитель и пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир «Рендж Ровера», а также водитель «Лады Весты» получили травмы различной степени тяжести и были экстренно доставлены в медицинское учреждение.

Среди пострадавших несовершеннолетних нет.

Движение транспортных средств затруднено в обе стороны.

На место происшествия выехал начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области полковник полиции Сергей Романов.

На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются.