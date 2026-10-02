В Рязани временно отменили выделенную полосу на Московском шоссе 

На Московском шоссе в Рязани временно отменили выделенную полосу для общественного транспорта. Изменение связано с капитальным ремонтом дороги.

Как сообщили в Минтрансе Рязанской области, решение приняли для безопасности автомобилистов и пассажиров, а также для увеличения пропускной способности дороги на время работ.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута. Пассажирам общественного транспорта тоже рекомендуют заранее учитывать временный порядок движения по Московскому шоссе.