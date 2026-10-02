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Новости России

Синоптик назвал зону идеально комфортного климата в России

Никита Рязанцев
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Зона идеального климатического комфорта простирается от Петрозаводска до Ростова-на-Дону, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в других странах мира такой зоны не существует. Он охарактеризовал умеренный климат как наиболее благоприятный для жизни человека.

«От широты Петрозаводска до широты Ростова-на-Дону — это зона идеального климатического комфорта», — сказал Тишковец.

Тишковец отметил, что в условиях глобального потепления, которое делает жизнь на Юге Европы крайне сложной из-за аномальной жары, для нашей страны небольшое повышение температуры может оказаться благоприятным.

«Россия сможет спокойно кормить весь мир», — подчеркнул специалист.

Синоптик также указал на возможность расширения пахотных земель, но пояснил, что для этого необходимо развивать инфраструктуру.

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