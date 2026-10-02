Волгоградцев напугали громкие звуки в небе во время атаки БПЛА

В ночь на пятницу жителей Волгограда напугали громкие звуки в небе, которые услышали в разных районах города, пишет V1.RU.

До этого в регионе ввели режим беспилотной опасности. Сообщения о хлопках стали поступать около 01:00.

«В Краснооктябрьском слышно даже с закрытыми окнами. Не по себе как-то», — признался волгоградец в соцсетях.

Также на шум обратили внимание жители Ворошиловского и Кировского районов. Росавиация сообщила о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда.

Позднее глава региона Андрей Бочаров сообщил, что дроны ВСУ пытались атаковать промышленную инфраструктуру. Вскоре было зафиксировано возгорание в многоквартирном доме на улице Удмуртской в Красноармейском районе.

Одного пострадавшего госпитализировали, а пожар удалось локализовать. На месте работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается, добавил губернатор.