В России сильно изменились представления о том, где должны жить пенсионеры

За последние пять лет значительно поменялись взгляды россиян на то, где должны жить пожилые люди, следует из исследования аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомился ТАСС.

Авторы работы пришли к выводу, что для многих семья перестала быть приоритетным местом заботы о пенсионерах.

«Заметно выросла поддержка другой модели — получения помощи на дому», — говорится в материале.

В то же время изменилось отношение граждан страны и к домам престарелых. За пять лет готовность выбрать такой сценарий для себя, если уход становится обременительным для родственников, выросла с 34 до 44 процентов.

«Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы рассматривать дом престарелых как приемлемый вариант, у молодежи он и вовсе доминирует с большим с отрывом», — указано в публикации.

Кроме того, примерно треть россиян отдала бы предпочтение сиделкам или соцработникам на дому в качестве помощи. Лишь восемь процентов рассчитывали бы на родственников.