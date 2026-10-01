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Новости кино и ТВ

НТВ покажет праздничный концерт ко Дню учителя

Алексей Самохин
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В это воскресенье, 4 октября, в 13:00 телеканал НТВ покажет телевизионную версию праздничного концерта, приуроченного ко Дню учителя. Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В этот день популярные артисты будут не только чествовать лучших педагогов страны, но и исполнять любимые композиции о школе.

Совсем скоро вся страна будет воздавать почести тем, кто посвящает свою жизнь образованию детей, – учителям. В честь этого праздника в Государственном Кремлёвском дворце состоится большой концерт, на котором знаменитые артисты российской эстрады исполнят популярные песни: «Ах, школа, школа», «Учат в школе», «Есаул», «На сиреневой луне», «Ясный мой свет», «Солнце взойдёт», «Учитель» и другие. Так на сцену поднимутся Пелагея, Полина Гагарина, Алсу, Мари Краймбрери, Татьяна Буланова, Алексей Воробьёв, Дмитрий Маликов, Денис Майданов, хор имени Попова, студенты академии Игоря Крутого, участники международного вокального конкурса «Ты супер!» и многие другие.

Ведущими праздничного концерта станут Вячеслав Макаров, Аделия Загребина и Мирон Проворов.

Возрастное ограничение: 16+

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