Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Юрист объяснил, грозит ли кому-то дело из-за смерти Сергея Соседова

Алексей Самохин
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Смерть музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова проверят на признаки состава преступления по статье об оказании услуг, опасных для жизни. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

По словам юриста, падение с лестницы считается одним из самых опасных видов бытового травматизма. Полиция обязательно проведёт проверку и выяснит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ. Речь идёт об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и по неосторожности повлекли смерть человека.

Хаминский подчеркнул, что пока рано делать окончательные выводы. Предварительно случившееся можно квалифицировать как несчастный случай. Точку в этом вопросе поставит заключение судебной медицинской экспертизы.

«В первую очередь на предмет наличия оснований для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Однако предварительно произошедшее можно квалифицировать как несчастный случай. Главные выводы будут изложены в заключении судебной медицинской экспертизы», — заявил Хаминский.

Ранее экспертиза установила причину смерти Соседова. Телеведущий скончался от перелома основания черепа, кровоизлияния и отёка мозга, эти травмы стали следствием падения. О результатах экспертизы неофициально сообщили близким Соседова, официальных комментариев ведомства пока не давали.

Если следствие всё же найдёт признаки нарушения требований безопасности, дело могут возбудить по статье 238 УК РФ. Она предусматривает серьёзное наказание вплоть до лишения свободы, если небезопасная услуга привела к гибели человека. Развитие ситуации будет зависеть от итогов судебно-медицинской экспертизы, которые пока не обнародованы.

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