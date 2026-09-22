ТНТ объявил о съёмках «Маленького Мука» с Деревянко, Гухман и Кошманом

15 сентября 2026 года в Москве стартовали съемки семейного приключенческого фильма «Маленький Мук», современной сказки о дружбе, отваге и силе духа. Проект создается кинокомпанией СТВсовместно с телеканалом ТНТ, компанией «Централ Партнершип» и кинокомпаниями 1-2-3 Production и М5 Production. Прокат картины – Централ Партнершип. Об этом сообщила пресс-служба ТНТ.

Главные роли в фильме исполнят: Артем Кошман, Полина Гухман, Павел Деревянко, Светлана Листова, Борис Дергачев, Владимир Епифанцев и др. Режиссером-постановщиком выступает Андрей Шавкеро.

«Маленький Мук» — это красочная восточная сказка для всей семьи, в которой сплелись волшебство, юмор и яркие приключения. Юноша по прозвищу Маленький Мук (Артем Кошман) живет в изнывающей от засухи деревне. Но когда его отца (Андрей Федорцов) несправедливо бросают в темницу, Мук отправляется в столицу, чтобы спасти его.

Однако путь юноши к справедливости превращается в настоящее испытание. Коварная колдунья (Евгения Дмитриева) пытается заколдовать его, могущественный Визирь (Павел Деревянко) плетет интриги чтобы убить, а грозный великан Дэв (Владимир Епифанцев) обрушивает на героя целые скалы. Справиться с врагами Муку помогают волшебные туфли, которые дарят ему невероятную скорость и превращают в самого быстрого человека на земле. С их помощью Маленькому Муку предстоит спасти прекрасную принцессу Амину (Полина Гухман), освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Эта увлекательная история напомнит, что искренность, дружба, отвага и доброе сердце обладают силой, перед которой отступают даже богатство и власть.

Сценарий написали Аркадий Водахов, Александр Вялых, Иван Новиков и Алексей Корда. Визуальную магию истории воплотит оператор Игорь Гринякин, а художником-постановщиком выступил Тимур Шагиахмедов.

Съемки картины продлятся несколько месяцев. Часть сцен снимут в Москве, где специально для проекта построят масштабные декорации в нескольких павильонах. Основной съёмочной площадкой станут города Марокко, где пройдёт большая часть натурных съёмок.

Андрей Шавкеро, режиссер: «Наша команда — суперталантливые люди! Благодаря им я совсем не волнуюсь: кажется, что все произойдет само собой, как по волшебству. Всем нам желаю приятной и легкой «дороги». И хочу напомнить: Маленький Мук живет не только в сказке Гауфа, не только в сценарии и даже не на экране — он внутри каждого из нас. Поэтому надеваем волшебные туфельки и работаем очень-очень быстро!».

Сергей Сельянов, генеральный продюсер СТВ:«Гауф — удивительный сказочник, к которому нас тянет снова и снова. Мы в СТВ уже когда-то работали со сказкой Гауфа — “Карлик Нос”. Это был фактически первый полнометражный российский анимационный фильм, с него началась история больших мультфильмов студии “Мельница”, и до сих пор его любят, и смотрят. Теперь мы делаем другую сказку по мотивам Гауфа — “Маленький Мук”, — но уже в игровом формате, с прекрасными актёрами: Артёмом Кошманом, Полиной Гухман, Павлом Деревянко. И в прекрасной большой продюсерской компании, которая объединила СТВ, “1-2-3 Production”, “Газпром-Медиа”, канал ТНТ и компанию “Централ Партнершип”.

Надеюсь, что мы увидим масштабную, красивую сказку — то самое кино, ради которого стоит собирать такую команду».

Фото: пресс-служба 1-2-3 Production

Тина Канделаки, директор ТНТ и генеральный продюсер фильма: «Семейное кино сегодня — одно из ключевых направлений развития большой зрительской индустрии. Мы видим запрос на истории, которые способны объединять разные поколения и при этом соответствовать ожиданиям современной аудитории по масштабу, качеству и зрелищности. “Маленький Мук” — именно такой проект. Это известная история, которая получает новое прочтение благодаря сильной творческой и продюсерской команде. Сказка «Маленький мук» про то, что зависть, жадность и жестокость можно побороть. Мы живем в мире, в котором и зависти, и жадности, и жестокости стало много. И мне кажется, экранизация этой сказки очень своевременная, потому что она доказывает, что и зависть, и жадность, и жестокость можно победить, если у тебя отзывчивое сердце. В эту сказку важно верить, потому что тогда появится сила бороться за свои идеалы и в жизни».

Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ и автор сценария: «Сказка — один из самых сложных жанров, потому что она должна одинаково увлекать ребёнка и взрослого и при этом не терять своей простоты. В “Маленьком Муке” мы хотим соединить классическую основу с языком современного большого кино. Для нас это не попытка буквально пересказать знакомое произведение, а возможность создать самостоятельный мир со своей мифологией, юмором и характером. При этом в центре остаётся то, за что мы любим большие сказки: история взросления, выбор между добром и выгодой и вера в то, что один человек способен изменить очень многое».

Елена Торчинская, генеральный продюсер 1-2-3 Production: «Для нас очень важно, чтобы у зрителя при просмотре фильма возникло ощущение настоящего путешествия. Поэтому мы приняли решение снимать фильм в Марокко, где завораживающие природные ландшафты, натуральный свет, цвета, фактура земли, камня и архитектура создают сказочный, но при этом осязаемый мир. Мы отправляемся в долгое производственное приключение с нашими героями и надеемся, что фильм получится искренним и ярким».