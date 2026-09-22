Грибники обратили внимание, что летом 2026 года в лесах было много грибов. Например, рязанские любители «тихой охоты» сообщали о настоящем «лисичковом безумии». Лисички выносили из лесов килограммами, порой людям не хватало корзин и вёдер, чтобы полностью собрать урожай.

По народным приметам много грибов в лесу — поистине чудовищный знак. Поверье о тяжёлых «грибных» годах известно с давних времён. Наши предки говорили: «Много грибов — много гробов». Якобы за их большим урожаем может последовать война, голод, ненастья и природные катаклизмы. Пугающее народное поверье вспомнили и в 2026 году.

Откуда взялась примета о грибах и гробах

Примета о грибах и войне зародилась несколько десятилетий назад. Она сулит бедствия, войны и смерти. Существует поговорка: «Много грибов — много гробов». Грибное изобилие часто связывают с приближающейся войной, которая якобы унесёт много жизней.

Старожилы припоминают грибные 1940 и 1941 годы. Тогда был невероятный урожай грибов. Люди говорили: «Хоть косой коси». Подберёзовики, подосиновики, боровики вырастали не только в лесах, но и на полях после покоса, чему очень удивлялись наши предки.

А вскоре в нашу страну пришла большая война, которая унесла огромное количество жизней. С тех пор связь «грибных» годов и страшных событий укрепилась в умах людей. Мол, природа в тяжёлые, голодные годы даёт людям пропитание. И подсказывает, что в ближайшее время легко не будет.

Почему грибы не собирают в високосный год

Есть и другая страшная примета, которая запрещает собирать грибы в високосный год. Мистики считают его началом четырёхлетнего цикла. В этот год в целом нельзя начинать новые дела — велика вероятность неудачи.

Пожилые люди верили: чем больше грибов соберёшь в високосный год, тем больше гробов отнесёшь на погост. Считалось, что сбор грибов в такой год накликает на семью беды и смерть.

Что ещё сулит грибное изобилие в лесах

Согласно другим народным приметам, обилие грибов в лесах сулит суровую морозную зиму. А затем — засушливый год и неурожай. Но не только печаль и страдания, согласно народным поверьям, сулят «грибные» годы.

Например, некоторые воспринимают большой урожай грибов как символ плодородия и изобилия. Мудрые люди находили в этом знак благоприятных перемен и благосклонность природы.

В духовной практике грибы символизируют связь с землёй и почвой, которая даёт жизнь. Грибы не только дают людям пропитания, но и учат их терпению, внимательности и любви к природе. В том, как человек относится к грибам, проявляется его отношение к лесу. Чем уважительнее ты обращаешься с грибами и грибницей, тем больше счастливых подарков судьбы тебе готовит жизнь.

Что говорит об изобилии грибов наука

Но есть научное объяснение богатому урожаю грибов, на которое стоит обратить внимание в первую очередь. Грибница перерождается и обновляется раз в несколько лет. Поэтому в разные годы урожайность бывает разной.

Урожай грибов зависит также от погоды летом. Не секрет, что грибы любят сырость и тепло, они плохо переносят засуху. Такие годы бывают несколько раз в десятилетие. Как правило, на 10 лет приходится 2–4 «грибных» года.

Специалисты призывают не верить страшным приметам. Ведь и после Великой Отечественной войны бывали необычайно урожайные на грибы годы. Но войны за ними не последовало.

Что важно помнить грибникам

Народные наблюдения иногда помогали заметить связь между погодой и урожаем. Но они не могут предсказывать войны, экономические кризисы и другие печальные события. Такие выводы не подтверждены ни метеорологией, ни биологией, ни исторической статистикой. Скорее, это совпадение.

Погодные крайности действительно влияют на урожайность в лесах. Но всё это объясняется не мистикой, а наукой. В основе всего — трансформация климата.

Фразу «Много грибов — много гробов» всё-таки правильнее воспринимать как часть фольклора. Она говорит о мировоззрении прежних поколений, но не даёт оснований ждать больших несчастий в 2026-м и последующих годах.

Щедрый сезон грибов может быть лишь сигналом для активного планирования «тихой охоты». В современном мире куда важнее примет остаются состояние леса, прогноз погоды и знание видов грибов.

Например, чтобы не попасть в беду, перед поездкой в лес обязательно стоит проверить прогноз, сообщить близким примерный маршрут. Возьмите с собой заряженный телефон, воду и небольшой запас еды. Оденьтесь по погоде. Собирайте только те грибы, в которых вы полностью уверены. Не кладите в корзину неизвестные экземпляры вместе с проверенными. Отказывайтесь от грибов, выросших рядом с дорогами, промышленными объектами, свалками, кладбищами. Собранный урожай необходимо термически обработать и только после этого употреблять в пищу.

Даже хорошо знакомый гриб может выглядеть иначе из-за возраста или условий роста. При малейших сомнениях находку лучше оставить в лесу.