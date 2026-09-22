Рязанцам рассказали, как попасть на спектакль «Игра воображения» с Поплавской, Лачиной и Замотаевым

Звёзды кино и телевидения приезжают в начале октября в Рязань. Блистательную комедию «Игра воображения» (12+) покажут в Рязанском МКЦ 3 октября в 19:00. Зрителей порадует не только интересный сюжет, но и поистине звёздный состав.

О чём спектакль «Игра воображения»

Павел Антошин считает себя неплохим мужем и отцом. Но однажды, вернувшись из командировки, он узнает, что его жена Маргарита ушла к другому. Казалось бы — обычная жизненная ситуация, если бы не один нюанс: Маргарита предлагает Павлу вместо себя подругу Ларису. Такой поворот настолько возмутил Павла, что он тут же выставил обеих дам с глаз долой. И это только начало…

Казалось бы, всего лишь – забавный анекдот, но Эмиль Брагинский, автор таких прекрасных произведений, как «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Вокзал для двоих», как всегда готов окунуть зрителя в водоворот уморительных и нестандартных решений и показать, как герои обретают новый смысл, казалось бы, давшей трещину жизни. Светлый, смешной, яркий спектакль показывает, что в жизни каждого из нас всегда есть то, что позволяет справиться с любыми неудачами. Это любовь, свет которой всегда рассеивает тьму временных бытовых неурядиц.

Кто играет в спектакле «Игра воображения»

3 октября в Рязань приедет звёздный состав артистов. На сцену выйдут победитель шоу «Три аккорда», а также исполнитель ролей в сериалах и фильмах «Спасская», «Есть только миг», «Мосгаз», «Валюша» Иван Замотаев. Рязанцы увидят игру очаровательной Ирины Лачиной, которая известна по кинокартинам «Леди босс», «Леди бомж», «Воронины», «Экипаж», «Легенда номер 17», «Детектив на миллион». Также в этот вечер на сцену выйдет блистательная Яна Поплавская, чья трогательная детская роль Красной Шапочки покорила сердца миллионов людей. Многим зрителям Поплавская также знакома по картинам «Он плюс она», «Ведьмина любовь», «Новая жизнь», «Первая любовь».

Также в спектакле играют Вадим Колганов («Обнимая небо», «Я все преодолею», «Ключи», «Ищейка», «Ополченский романс»), Денис Дёмин («Склифософский», «Скорая помощь», «СашаТаня», «Избранный», «Митрич», «Ты научил меня прощать»), Ася Калинина («Склифософский», «Спасская», «Три девицы», «Супер Ивановы», «Тверская. Любой ценой»).

Как попасть на спектакль «Игра воображения» в Рязани

Спектакль покажут 3 октября в 19:00 в Муниципальном культурном центре. Билеты на комедию можно приобрести на сайте Кассы.ру. Ценовой диапазон – от 1500 до 3500 рублей. Пока ещё доступны места в самых удобных локациях зала, так что советуем поторопиться с покупкой билетов.

Сетевое издания 7инфо, информационный партнёр события, предлагает рязанцам принять участие в конкурсах, победители которых попадут на «Игру воображения» бесплатно.

Первый конкурс проходит в группе 7инфо ВКонтакте. Найти его можно по ссылке. Второй – в канале 7инфо в Макс, он доступен здесь. Итоги розыгрышей подведём накануне спектакля, 2 октября.